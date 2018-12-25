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طقس الأربعاء.. توقعات بسحب رعدية وغبار على 11 منطقة

طقس الأربعاء.. توقعات بسحب رعدية وغبار على 11 منطقة
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق: الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل السواحل منها غداً الأربعاء – بمشيئة الله -.

كما توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: حائل، القصيم، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض وكذلك على حفر الباطن والقيصومة.

بينما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شرق المملكة، غداً الأربعاء.

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