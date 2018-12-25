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زوج ضحية «الشاش الطبي» في عسير يكشف مفاجأة جديدة
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تواصل- عسير:

قال علي الشهري، زوج ضحية الشاش الطبي المنسي في أحشائها، خلال عملية ولادة قيصرية في أحد مستشفيات منطقة عسير، انه طالب الشؤون الصحية بالإفصاح عن نتائج التحقيق في الواقعة التي حدثت قبل شهر.

وأضاف “الشهري”، “لا أعلم ما الذي حدث حتى اللحظة، رغم أن زوجتي لا تزال تعاني من تداعيات الشاش ومضاعفاته، وظللت أراجع بها مستشفيات خاصة عدة بتكاليف مادية عالية لاحتواء تداعيات الخطأ الطبي الجسيم”، وفقا لـ”عكاظ”.

وأكد، أن الشؤون الصحية لم تتواصل معه لإعلامه بنتائج التحقيق، مستغرباً ما أسماه الصمت والتجاهل رغم الخطأ الجسيم، «كنا نأمل من الجهات المعنية في الشؤون الصحية التواصل معنا لإطلاعنا على نتائج التحقيق أولاً بأول، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، ولا نعلم سبباً أو مبرراً لهذا الصمت.

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