«البيئة» تفرض 185 ألف ريال غرامات مالية على شركات مخالفة

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فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات وغرامات مالية بقيمة ( 185 ) ألف ريال، على عدد من الشركات والمؤسسات الزراعية والتجارية، المخالفة لنظام البذور والتقاوي والشتلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، في عدد من مدن المملكة.

وبينت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها ألزمت الجهات المخالفة بأن تقوم على حسابها بإتلاف كميات البذور المخالفة عن طريق مؤسسة أو شركة متخصصة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة الدكتور سليمان الخطيب، أن المخالفات المضبوطة بلغت (11) مخالفة، تنوعت ما بين تداول أكياس وعبوات بذور متنوعة مجهولة المصدر، أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى فتح عدد من أكياس البذور، وبيعها بالتجزئة دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة.

وبين الخطيب أن مجموع ما تم ضبطه بلغ ( 832 ) كيساً لبذور مجهولة المصدر، و ( 25 ) كيساً و ( 20 ) بكت و (107) عبوات لبذور سبانخ وحبحب شارستون وأخرى متنوعة منتهية الصلاحية، إضافة إلى ( 852 ) كيساً و ( 2.9 )كيلو من بذور رجلة مصرية وبرسيم حجازي وذُرة وأخرى متنوعة بيعت بالتجزئة دون أخذ موافقة رسمية.

ودعا د. الخطيب جميع الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية، موضحاً أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إتلاف البذور وإغلاق المنشأة المخالفة، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.

يذكر أن المخالفات وقعت في المدن التالية: الرياض 4 مخالفات، جدة 3 مخالفات، وصبيا والدمام وشقراء والخرج لكلٍّ منها مخالفة واحدة.