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«الحج والعمرة» و«الطيران المدني» تتفقان على خطة عمل لاستقبال 30 مليون معتمر في 2030

«الحج والعمرة» و«الطيران المدني» تتفقان على خطة عمل لاستقبال 30 مليون معتمر في 2030
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة اليوم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بخدمات النقل الجوي للحجاج والمعتمرين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
كما اتفق معالي وزير الحج والعمرة، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، على وضع خطة عمل مشتركة بين الجانبين بهدف تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، باستقبال 30 مليون معتمر، وتحسين تجربتهم وإثرائها، لتكون ذات جودة وقيمة عالية.

وأكد وزير الحج والعمرة أن وضع الاستراتيجيات والخطط بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني من شأنه تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، مؤكدًا أن الشراكة التكاملية تضمن بمشيئة الله سهولة وانسيابية النقل الجوي للحجاج والمعتمرين سواء في الوصول أو المغادرة، من خلال الجهود التكاملية لضمان سلاسة العمليات التشغيلية الخاصة برحلات الحج والعمرة.

وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع النقل الجوي في منظومة خدمات الحج والعمرة لمواكبة الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، وتحقيق أهداف الرؤية الطموحة باستقبال المزيد من المعتمرين.

من جانبه، أعرب معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الحج والعمرة، على الجهود التي تقوم بها الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن، منوهاً بأهمية العمل المشترك وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، المتمثلة في الوصول ل 30 مليون معتمر وتقديم خدمات راقية للحجاج والمعتمرين والزوار، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأكد التميمي أن الهيئة العامة للطيران المدني ستعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في توفير سوق نقل جوي جديد للقطاع الخاص خلال موسمي الحج والعمرة، كما ستقوم الهيئة على تشجيع ودعم الناقلات الجوية الوطنية عبر العديد من البرامج لزيادة السعة المقعدية لمواكبة النمو المتوقع في الحركة الجوية خلال موسم الحج والعمرة، وذلك عبر دعم الناقلات الجوية لتشغيل رحلات إضافية من خلال تحفيزهم لعقد شراكات مختلفة مع القطاع الخاص المتخصص في مجال النقل الجوي.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تطوير البنية التحتية في مطارات المملكة لاستيعاب الزيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار، وتحقيق تطلعات القيادة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، والرفع من إسهام هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

يذكر أن خطة العمل المشتركة بين الوزارة والهيئة تهدف إلى قيام هيئة الطيران المدني بدارسة تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة خلال موسم الحج والعمرة، بهدف استيعاب الطلب والزيادة المتنامية لأعداد الحجاج والمعتمرين وصولاً لاستقبال 30 مليون معتمر وتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030م، كما سيسهم في استحداث سوق جديدة للنقل الجوي في المملكة خلال موسمي الحج والعمرة.

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