«مرور نجران» ينفِّذ حملة مشددة ويضبط عدة مخالفات (صور)

تواصل – فريق التحرير:

نفذت إدارة مرور منطقة نجران -ممثلة بشعبة السیر- حملة مرورية مشددة لضبط مخالفي السرعة العالیة، وتطبیق الأنظمة بحق المخالفین بإحالتھم لجھات الاختصاص.

ونجحت الحملة في ضبط العديد من المخالفات المؤدية لتعريض حیاة قائدي المركبات بالطريق لحوادث مفجعة.

وأكدت إدارة المرور على أهمية الالتزام بقوانین نظام المرور، وعدم تجاوز السرعة النظامیة حفاظًا على سلامتھم وسلامة سالكي الطريق.

يذكر أنه تم تنفيذ الحملة بإشراف میداني مباشر من مدير إدارة مرور المنطقة العقید مناحي بن شجاع السبیعي؛ وذلك للحد من وقوع الحوادث المرورية.