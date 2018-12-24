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خادم الحرمين يستقبل كبار المسؤولين في وزارة الصحة والمهتمين والمعنيين

خادم الحرمين يستقبل كبار المسؤولين في وزارة الصحة والمهتمين والمعنيين
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تواصل –  واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، كبار المسؤولين في وزارة الصحة والمهتمين والمعنيين بالصحة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة.

وفي بداية اللقاء، تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – خلال اللقاء، اهتمام الدولة بالقطاع الصحي ودوره في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية، مشيراً إلى أهمية تقديم الخدمات الصحية وتطورها وفق أعلى المعايير.

حضر الاستقبال، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومعالي المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض.

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