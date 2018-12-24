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شرطة الرياض تعلن القبض على مطلوبَيْن أمنيًّا أطلقا النار بحي سكني

شرطة الرياض تعلن القبض على مطلوبَيْن أمنيًّا أطلقا النار بحي سكني
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم / شاكر بن سليمان التويجري أن المتابعة الأمنية لجرائم إطلاق النار، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على مواطنين اثنين، بالعقد الثالث من العمر، بعد توفر الأدلة على تورطهما بإطلاق النار في أحد الأحياء السكنية بمحافظة الخرج.

وأوضح أنه ضُبط في حوزتهما (٣) ثلاثة أسلحة نوع رشاش، و(٥) خمسة مخازن، و(١٠٧) مائة وسبع طلقات حية، وقد اتضح أنهما من أرباب السوابق المطلوبين أمنياً في قضايا جنائية وحقوقية، حيث جرى إيقافهما وتحريز المضبوطات وإحالة القضية للنيابة العامة.

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