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بسبب إغلاق الطرق والاستعراض.. «مرور عسير» يحتجز عشرات السيارات المخالفة

بسبب إغلاق الطرق والاستعراض.. «مرور عسير» يحتجز عشرات السيارات المخالفة
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تواصل – عسير:

أعلنت إدارة مرور منطقة عسير، احتجاز عشرات المركبات المخالفة مع تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بحق كل مخالف.

وشملت المخالفات إغلاق الطرق عمداً، أو القيام بالسير بالسيارة في مواكب، أو عرقلة الحركة بقصد اللهو واللعب والاستعراض.

وكانت إدارة المرور بعسير قد أطلقت حملة مرورية مكثفة لرصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، وبخاصة التفحيط ومواقع ”الفره”.

ودعت إدارة المرور أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم، وملاحظة المركبات المسلَّمة لهم، وما يتم عليها من تعديلات، وما يقومون به من ممارسات، قد تؤدي لإزهاق أرواحهم أو مستخدمي الطريق.

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