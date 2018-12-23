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بدء عملية فصل التوأم السيامي «أنيشيا وملينيز»

بدء عملية فصل التوأم السيامي «أنيشيا وملينيز»
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تواصل- واس:

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ،بدأ الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي التنزاني” أنيشيا وملينيز” بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة بعملية الفصل الساعة الثامنة من صباح اليوم بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

والتوأم ” أنيشيا وملينيز” طفلتان ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث، وأيضا تشتركان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي. ومن المتوقع أن تستغرق العملية قرابة 13 ساعة ونصف الساعة وتنفذ عبر تسع مراحل بمشاركة 32 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.

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