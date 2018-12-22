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خادم الحرمين يتلقى التعازي من ملوك وأمراء الدول العربية
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تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم، عددا من برقيات التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله، وذلك من قبل عدد من ملوك وأمراء الدول العربية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فقد تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تعزية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.

وسأل سمو أمير دولة الكويت المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء مماثلتين من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت.

أيضا تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، معربا فيها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

ودعا جلالة السلطان قابوس بن سعيد الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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