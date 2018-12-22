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أول دولة خليجية تدعو رعاياها لمغادرة السودان

أول دولة خليجية تدعو رعاياها لمغادرة السودان
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تواصل – وكالات:

دعت سفارة الكويت في السودان مواطنيها المتواجدين هناك إلى مغادرتها؛ حفاظاً على سلامتهم، مهيبة في الوقت ذاته بالكويتيين إلى عدم السفر إلى السودان في الوقت الراهن.

ولفتت السفارة في بيان صحفي، يوم السبت، إلى أنه على المواطنين الكويتيين المتواجدين في السودان حالياً التقيد بتعليمات الجهات الأمنية وعدم الاقتراب من مواقع التجمهر والتجمعات ومناطق المظاهرات.

وأشارت إلى أن عليهم أيضاً اتخاذ الحيطة والحذر في كافة مدن السودان التي أعلن فيها حالة الطوارئ والامتثال لتعليمات الأمن والسلطات المعنية. كما أهابت بالكويتيين المتواجدين هناك كذلك التواصل مع السفارة في حال الطوارئ والحاجة للمساعدة.

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