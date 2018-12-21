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مواطن: عسير تعاني من قلة المنتجات السكنية.. و«الإسكان» ترد

مواطن: عسير تعاني من قلة المنتجات السكنية.. و«الإسكان» ترد
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تواصل – فريق التحرير:

وجه مواطن يُدعى غيث سؤالاً لوزارة الإسكان، قائلاً: إن “منطقة عسير ما زالت تعاني من قلة وجود منتجات سكنية مناسبة للمواطنين، متسائلاً: هل نرى مشروعات على أرض الواقع؟ “.

وأجابت الوزارة على الاستفسار، قائلة: “يوجد لدينا أكثر من مشروع في منطقة عسير، وبخصوص المشاريع القادمة سيتم الإعلان عنها بكامل التفاصيل قريباً إن شاء الله”، مضيفة: “يمكنك متابعة المشاريع الحالية لمنطقة عسير من خلال الرابط التالي:هنا“.

يُشار إلى أن وزير الإسكان؛ ماجد الحقيل، كان قد صرح في وقت سابق أن 62 ألف أسرة سكنت في منازلهم حتى الآن، مضيفاً في ملتقى ميزانية السعودية 2019، أن الوزارة ستستمر في تقديم البرامج والمنتجات السكنية في 2019.

وأشار إلى أن الوزارة رصدت خلال العام الماضي 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو إقامة مشاريع سكنية عليها متكاملة الخدمات والمرافق بالشراكة مع القطاع الخاص.

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