95 ألف وظيفة و100 مشروع سكني.. تعرف على خطط الوزارات في 2019

تواصل – الرياض:

أقر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ميزانية المملكة الجديدة لعام 2019، وهي أضخم ميزانية في تاريخ المملكة.

وبعد إقرار الميزانية تحدث عدد من الوزراء عما تضمنته من خطط مستقبلية في وزارتهم، وزفوا العديد من الأنباء السارة للمواطنين.

أكد وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الاتصالات لتوفير 15 ألف وظيفة، إضافة إلى اتفاقية مع وزارة الإسكان ومجلس الغرف السعودية لإحلال 80 ألف وظيفة في قطاع المقاولين والعقار (ليصل إجمالي الوظائف إلى 95 ألف وظيفة).

بدوره أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة لديها تحد يتمثل في وجود 100 مشروع سكني جاهز نهاية 2019، إضافة إلى تطوير 90 ألف قطعة أرض ستسلم في العام 2019، وتسليم 79 ألف قطعة أرض في العام الذي يليه بمجموع 235 ألف قطعة أرض سكنية.

وبين وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة وضعت 3 مستهدفات رئيسية لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، تشمل تسهيل الحصول على الخدمة الصحية، وتحسين وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية.

وأشار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إلى أن ما تضمنته ميزانية التعليم هو استكمال تطوير البنية التحتية، والمشاريع التعليمية، والمدن الجامعية، والمشاريع المدرسية، والتخلص من المباني المستأجرة، البالغ عددها 5200 مبنى. ولفت إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة وضعت تنمية الخدمات للمواطن السعودي على رأس أولويات الميزانية.

وعلى صعيد برامج وزارة العمل، بين الوزير أحمد الراجحي أنه يوجد مشروع لدعم الشباب المبادرين في افتتاح أعمالهم الخاصة بدعمهم بـ 9 تأشيرات فور تأسيس العمل.

وعلى صعيد برامج وزارة الإسكان، أوضح الوزير ماجد الحقيل أن الوزارة واجهت تحديات، سواء في تجهيز البنية التحتية، وتوفير التمويل في الوقت المناسب، وتوفير خيارات سكنية تتناسب مع قدرات المواطنين.

وقال: “بدأت وزارة الإسكان في 2018 تشييد 42 مشروعاً سكنياً، بقيمة تتجاوز 42 مليار ريال منها 50% تستخدم تقنيات غير تقليدية، كما رصدت وزارة الإسكان 14 مليار ريال، وتم تطوير 57 ألف قطعة أرض سكنية سلمت، كما تم تطوير 90 ألف أرض ستسلم في 2019، وسيتم تطوير 79 ألف قطعة أرض ستسلم العام الذي يليه بمجموع 235 ألف قطعة أرض سكنية”.

كما ساهمت وزارة البلديات في مراجعة الضوابط في تملك المنزل، وهذه الجهود ساهمت في الوصول إلى 8 آلاف قرض بدلاً من 2000 قرض في السابق، وفي 2019 سنصل إلى 12 ألف قرض، وجرى ضخ أكثر من 30 ملياراً لدعم من رواتبهم أقل من 14 ألف ريال بنسبة 100%.

وعلى صعيد برامج وزارة الصحة، أكد الوزير الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة نفذت العديد من البرامج والمشاريع لتحقيق هذه المستهدفات، وتم إطلاق تطبيق الاتصال المرئي للمرضى بالأطباء، وتطبيق موعد، وخلال 5 أشهر تم حجز 8 ملايين موعد.

وأضاف: “في أمراض قسطرة القلب تم افتتاح 9 مراكز في العامين الماضيين ليصل عددها إلى 22 مركزاً، كما سيتم افتتاح 4 مراكز جديدة في عام 2019، وزيادة عدد مراكز علاج التوحد واضطرابات النمو بافتتاح 20 مركزاً ليصل عدد المراكز لـ22 مركزاً، ويوجد 26 مركزاً سيتم افتتاحها في 2019”.

وأشار إلى أن التطورات في الخدمات الصحية ساهم في تقليل الحالات المرضية من المناطق؛ بهدف العلاج في المدن التخصصية بنسبة 56%، ووزارة الصحة قدمت خدمات طبية لأكثر من 50 ألف مريض في منازلهم خلال 2018، كما أن المملكة من الدول الرائدة في زراعة الأعضاء؛ إذ جرى إجراء 1262 عملية زراعة أعضاء خلال هذا العام.

وعلى صعيد برامج وزارة التعليم، أوضح الوزير أحمد العيسى أن أهم ما تضمنته ميزانية التعليم هو استكمال تطوير البنية التحتية والمشاريع التعليمية والمدن الجامعية، والمشاريع المدرسية، والتخلص من المباني المستأجرة البالغ عددها 5200 مبنى.