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المالية: الحكومة تحمّلت ملياري ريال عن المواطنين في «القيمة المضافة»

المالية: الحكومة تحمّلت ملياري ريال عن المواطنين في «القيمة المضافة»
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تواصل – متابعات:

كشفت وزارة المالية، أن إجمالي المبالغ التي تحملتها الحكومة عن المواطنين الخاصة بضريبة القيمة المضافة في عام 2018، بلغت نحو ملياري ريال، وذلك بعد صدور قرار تحمل الدولة الضريبة نيابة عن المواطنين في مجالات «التعليم الأهلي، والصحة» وتحملها لضريبة القيمة المضافة من سعر شراء المسكن الأول بما لا يزيد عن 850 ألف ريال، في خطوة تعزز جهود السعودية لدعم القوة الشرائية للأسر والمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وتحفز النشاط الاقتصادي الخاص في هذه القطاعات.

ووفقاً لـ”عكاظ” فمن المتوقع أن تسجل إيرادات الضرائب على السلع والخدمات نحو 113 مليار ريال لعام 2018، مرتفعة 187.9% مقارنة بعام 2017، ويعود سبب زيادة الإيرادات إلى التزام المكلفين بالتسجيل في الضريبة بأكثر من المتوقع خلال العام الأول للتطبيق.

وسترتفع حصيلة الضرائب من الدخل، والأرباح، والمكاسب الرأسمالية العام الحالي بنسبة 14.9% مقارنة بعام 2017، لتصل إلى 16.1 مليار ريال؛ بسبب زيادة الإيرادات المحصلة من ضريبة دخل الشركات، وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين.

ويتوقع أن ترتفع حصيلة الضرائب على الدخل، والأرباح، والمكاسب الرأسمالية مقارنة بالمقدرة بالميزانية بنسبة 5.5%، ويرجع ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي، إضافة إلى التحسن في أداء الإدارة الضريبية.

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