وظائف صحية لحملة الدبلوم بمدينة الملك سعود الطبية

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف صحية لحملة الدبلوم فما فوق.
الوظائف:
1 – استشاري طب الأسرة – الرعاية المنزلية (Family Medicine Consultant – Homecare).
2 – مسعف (Paramedic).
3 – طبيب مقيم الأطفال (Pediatric ER Temporary Resident).
4 – طبيب مقيم طب الطوارئ للكبار (Adult Emergency Medicine Temporary Resident).
5 – طبيب مقيم جراحة السمنة (Bariatric Surgery Temporary Resident).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2018/12/19م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).