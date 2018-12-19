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وظائف صحية لحملة الدبلوم بمدينة الملك سعود الطبية

وظائف صحية لحملة الدبلوم بمدينة الملك سعود الطبية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف صحية لحملة الدبلوم فما فوق.

الوظائف:
1 – استشاري طب الأسرة – الرعاية المنزلية (Family Medicine Consultant – Homecare).
2 – مسعف (Paramedic).
3 – طبيب مقيم الأطفال (Pediatric ER Temporary Resident).
4 – طبيب مقيم طب الطوارئ للكبار (Adult Emergency Medicine Temporary Resident).
5 – طبيب مقيم جراحة السمنة (Bariatric Surgery Temporary Resident).

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2018/12/19م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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