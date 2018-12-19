«الحصيني» يتوقع: غداً يدخل النجم الثاني من «المربعانية».. بداية شدة البرد

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أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن غداً الخميس يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية؛ وهو نجم القلب مدته 13 يوماً؛ وهو مظنة البرد متى ما تسرّب هواء أصله قطبي أو سيبيري‏، فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل.

وأشار الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أن هذا النجم يتخلله بداية غرس العنب وتُقلم فيه الأشجار، ويمكن زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة، وفيه هجرة الأوز الشتوي، حيث تقول العرب: “إذا طلع القلب امتنع العذب وجاء الشتاء كالكلب وصار أهل البوادي في كرب ولا يمكن للفحل إلا ذات ترب (كناية عن شدة البرد)”، كما يوافق هذا النجم دخوله الشتاء فلكياً وفيه برد الانصراف.

وأضاف أنه بتعامد الشمس على مدار الجدي يدخل الشتاء فلكياً في شمال الكرة الأرضية، ومنها بلادنا، يوم الجمعة ١٤٤٠/٤/١٤هـ، مدته 90 يوماً، حيث تقول العرب “لا برد إلا بعد الانصراف”، وماذا يُقصد ببرد الانصراف؟ فهو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوباً.