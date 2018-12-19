العثور على جثة بعد سقوط مركبة بـ«وادي قرى» في جازان (صور)

تواصل – جازان:

قال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، إنه تم العثور على جثة شخص مفقود، بعد سقوط مركبة كانت تحمله مع شخص آخر في وادي قرى التابع لمركز الحقو.

وأوضح القحطاني أنه ورد بلاغ عن سقوط مركبة تقل شخصين في سيل بوادي قرى التابع لمركز الحقو، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن انجراف مركبة من نوع “ألنترا” في الوادي في تمام الساعة 12:03 من صباح اليوم الأربعاء، في سيل فوق المتوسط.

وأشار إلى أن عمليات البحث تواصلت إلى أنه تم العثور على المركبة على بُعد كيلومترين من موقع انجرافها، وتم العثور على أحد المفقودين في تمام الساعة الثامنة صباحاً وكان متوفى، ولا يزال البحث جارياً عن الغريق الآخر في مجرى الوادي.