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جازان.. العثور على شخص متوفى بعد 6 أيام من اختفائه في سيل وادي شهدان

جازان.. العثور على شخص متوفى بعد 6 أيام من اختفائه في سيل وادي شهدان
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تواصل- فريق التحرير:

عثر عدد من سكان قرية أبو السلع التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان، على شخص متوفى اختفى قبل 6 أيام، أثناء ذهابه لمشاهدة سيل وادي شهدان.

وقال شقيق المتوفى، ماجد قبولي، إن “: شقيقه ذهب صباح يوم الخميس الماضي لمشاهدة السيل، لكنه اختفى بعدها دون أن يعلم أحد وجهته وهل كان في الوادي أم خارجه”.

وأشار إلى أنه أبلغ الجهات الأمنية والمعنية بالعثور عليه متوفى في الوادي قرب قرية العدايا مساء أمس (الثلاثاء).

وتابع، أن أهالي قرية أبو السلع كانوا قد استنفروا جهودهم للبحث عن شقيقه منذ يوم الخميس الماضي، قبل أن يتم العثور عليه متوفى؛ إثر غرقه في السيل الذي جرفه لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

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