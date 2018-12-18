وادي الدواسر.. والد الطالبين المتوفيين بعد أداء الاختبار يروي تفاصيل الحادث

تواصل – الرياض:

كشف والد الطالبین اللذين توفیا بعد أداء أول امتحان نھائي لهما، تفاصيل آخر لقاء بھما، قبل أن يرحلا في الحادث المروري الذي وقع في محافظة وادي الدواسر جنوب منطقة الرياض.

وعبر خالد القحطاني، والد الطالبين “فیصل” و”فھد”، عن مشاعر الألم والحزن، التي يعیشھا بعد موت ابنیه الشابین في الحادث الأليم.

وقال القحطاني، في لقاء مع “العربیة نت” إنه في الیوم نفسه صلى الفجر جماعة مع ابنیه، وأوصاھما بالاھتمام بالدراسة والأخلاق الحسنة، لافتاً إلى أن ابنیه كانا بارين به، وكانا يتمتعان بسمعة طیبة، إضافة إلى حبھما واھتمامھما بالرياضة.

وأضاف أنه انطلق إلى المستشفى بعد تلقیه خبر الحادث وفجع ھناك بوفاة ابنیه، مشیراً إلى أن سبب الحادث كان انفجار أحد إطارات السیارة وارتطامھا بعمود كھرباء، مما أدى إلى انقلاب السیارة ووفاتھما.

وتابع القحطاني قائلا: إن ابنیه كلیھما في سن 16 عاماً، وأنه لیس ھناك غیر الصبر والسلوان والدعاء لھما بالرحمة، مشيراً إلى أنه تم دفنھما في مقبرة بني وھب بالوادين، مقدماً شكره إلى مدير عام التعلیم بعسیر على قیامه بواجب الزيارة والتعزية.