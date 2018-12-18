تنبيهات «الأرصاد».. أمطار رعدية وضباب على 3 مناطق خلال ساعات

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة 3 تنبيهات عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وذلك بمناطق جازان والقصيم والحدود الشمالية.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد منطقة جازان استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، وتشمل جازان وهروب وفيفا والدرب والشقيق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى السادسة من صباح الأربعاء.

ونشرت الأرصاد في وقت سابق أمس تنبيهاً لمنطقة القصيم بأنها تشهد تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء.

ونبهت الهيئة منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أيضاً تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل الحالة عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء.