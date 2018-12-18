ضبط مواطن بحوزته 11 ألف حبة «كبتاجون» بالشمالية (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالأرقام.. وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة الجديدة للمملكة

بالأرقام.. وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة الجديدة للمملكة

خادم الحرمين يقر ميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة (فيديو)

خادم الحرمين يقر ميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة (فيديو)

طلقات من رشاش أنهت الخلاف.. والقصاص من القاتل اليوم بالقصيم

طلقات من رشاش أنهت الخلاف.. والقصاص من القاتل اليوم بالقصيم

خادم الحرمين يأمر باستمرار بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب

خادم الحرمين يأمر باستمرار بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب

ضبط مواطن بحوزته 11 ألف حبة «كبتاجون» بالشمالية (صور)

ضبط مواطن بحوزته 11 ألف حبة «كبتاجون» بالشمالية (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت دوريات أمن الطرق في منطقة الحدود الشمالية أمس الاثنين، مركبة خاصة يقودها شخص بحوزته حوالي 11803 حبات كبتاجون، عند إحدى نقاط التفتيش بالشمالية.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العميد عويد بن مهدي العنزي، أنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية في تنفيذ الأنظمة، تمكنت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، من ضبط (١١٨٠٣) أقراص إمفيتامين (كبتاجون) أثناء محاولة نقلها في مركبة خاصة.

وأضاف متحدث شرطة الشمالية أنه تم القبض على سائق المركبة وإيقافه، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية للنيابة العامة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هذا ما وجده «مواطن» خلف سيارته.. نجا من كارثة مأساوية (فيديو)

هذا ما وجده «مواطن» خلف سيارته.. نجا من كارثة مأساوية (فيديو)

ضبط «حشيش» مخبأ بسقف مركبة يقودها مواطن بـ«الليث» (صور)

ضبط «حشيش» مخبأ بسقف مركبة يقودها مواطن بـ«الليث» (صور)

بالفيديو.. صاعقة تصيب سيارة مواطن وتؤدي إلى انفجار إطاراتها

بالفيديو.. صاعقة تصيب سيارة مواطن وتؤدي إلى انفجار إطاراتها

بالصور.. مواطن خرج لممارسة المشي فنقلته «عضة كلب» للمستشفى

بالصور.. مواطن خرج لممارسة المشي فنقلته «عضة كلب» للمستشفى

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد
الشمس تُشرِق من الغرب
تدوينات حرة

الشمس تُشرِق من الغرب

المزيد
بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>