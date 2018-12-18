ضبط مواطن بحوزته 11 ألف حبة «كبتاجون» بالشمالية (صور)

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ضبطت دوريات أمن الطرق في منطقة الحدود الشمالية أمس الاثنين، مركبة خاصة يقودها شخص بحوزته حوالي 11803 حبات كبتاجون، عند إحدى نقاط التفتيش بالشمالية.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العميد عويد بن مهدي العنزي، أنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية في تنفيذ الأنظمة، تمكنت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، من ضبط (١١٨٠٣) أقراص إمفيتامين (كبتاجون) أثناء محاولة نقلها في مركبة خاصة.

وأضاف متحدث شرطة الشمالية أنه تم القبض على سائق المركبة وإيقافه، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية للنيابة العامة.