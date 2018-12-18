«فيزا إلكترونية» قريباً في المملكة لمواطني هذه البلدان

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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المملكة، أن خدمة eVisa، ستكون متاحة لمواطني أمريكا وجميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، جنوب إفريقيا، بروناي، ماليزيا، سنغافورة، تايوان، وسيتم إضافة المزيد من البلدان إلى القائمة.

ويستغرق الحصول على eVisa الخاصة بالدخول إلى المملكة، بضع دقائق عن طريق إكمال الطلب عبر الإنترنت، والذي يشتمل على بعض المتطلبات الأساسية التي يجب على المرشحين تلبيتها.

ويحتاج مقدمو الطلبات إلى التأكد من إكمال كل قسم من التطبيق بأكبر قدر ممكن من الدقة، ولن تكون هناك حاجة للذهاب إلى السفارة أو القنصلية.

وبعد اكتمال التطبيق والموافقة عليه، سيتم إرساله إلى المسافر عن طريق البريد الإلكتروني، وما عليه إلا طباعة نسخة من التأشيرة الإلكترونية لتقديمها إلى السلطات عبر منفذ الدخول لدى وصوله.

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