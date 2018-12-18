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توقعات بانخفاض درجات الحرارة مع رياح نشطة على هذه المناطق

توقعات بانخفاض درجات الحرارة مع رياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -انخفاضًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة)، وسماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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