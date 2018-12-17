الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعميم مهم من وزير الصحة بشأن الأخطاء الطبية الجسيمة

تعميم مهم من وزير الصحة بشأن الأخطاء الطبية الجسيمة

وفاة شقيقين في حادث مروري بعد أداء الاختبارات بـ«وادي الدواسر»

وفاة شقيقين في حادث مروري بعد أداء الاختبارات بـ«وادي الدواسر»

وافد يختلس 100 ألف ريال من شركته ويُنشئ مصنع خمور بالرياض (فيديو)

وافد يختلس 100 ألف ريال من شركته ويُنشئ مصنع خمور بالرياض (فيديو)

القصة الكاملة لمحاولة «خادمة» ابتزاز أسرة بـ«صور ومقاطع عائلية»

القصة الكاملة لمحاولة «خادمة» ابتزاز أسرة بـ«صور ومقاطع عائلية»

اليمن.. بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

اليمن.. بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة
0

تواصل – وكالات:

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة ومواني الحديدة والصليف وراس عيسى حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين، والذي أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية التزامها بتنفيذ القرار الذي تم الاتفاق عليه بمفاوضات السويد.

وكانت الحكومة اليمنية، أصدرت في وقت سابق، أوامر بإيقاف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة محور الحديدة، ابتداءً من منتصف ليل الثلاثاء.

ويشمل إيقاف إطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها بوقف إطلاق النار في الحديدة، مطالبة الأمم المتحدة بضمان التزام الحوثيين بوقف النار.

وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، إن اللجنة المسؤولة عن وقف إطلاق النار في الحديدة، ستبدأ عملها منتصف الليلة؛ لمتابعة تنفيذ قرارات مشاورات السويد.

واتفق طرفا النزاع في اليمن على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها: الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، وعلى تعزيز حضور الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين.

وكذلك تسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، وفتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وإيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي، وإزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة، وإزالة الألغام في مدينة الحديدة وموانئها.

كما يقضي الاتفاق بأن تنسحب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال 14 يومًا من موعده، مع إعادة انتشار القوات الحكومية جنوب الخط، إضافة إلى الانسحاب الكامل للحوثيين من مدينة الحديدة في المرحلة الثانية إلى مواقع خارج حدودها الشمالية خلال 21 يومًا من موعده.

وبحسب الاتفاق، فإن مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئها تقع على عاتق قوات الأمن وفقًا للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة، وإزالة أي عوائق أو عقبات تَحُول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفون الحوثيون.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مقتل 8 حوثيين وإصابة العشرات في عملية عسكرية للجيش اليمني

مقتل 8 حوثيين وإصابة العشرات في عملية عسكرية للجيش اليمني

«التحالف»: الضغط العسكري قاد الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات

«التحالف»: الضغط العسكري قاد الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات

«مسام» يعلن انتزاع أكثر من 24 ألف لغم حوثي من اليمن

«مسام» يعلن انتزاع أكثر من 24 ألف لغم حوثي من اليمن

في 24 ساعة.. ألغام الحوثيين تقتل وتصيب 18 مدنياً معظمهم أطفال

في 24 ساعة.. ألغام الحوثيين تقتل وتصيب 18 مدنياً معظمهم أطفال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد
الشمس تُشرِق من الغرب
تدوينات حرة

الشمس تُشرِق من الغرب

المزيد
بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد
شبابنا الطموح
تدوينات حرة

شبابنا الطموح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>