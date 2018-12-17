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توقعات طقس الثلاثاء.. انخفاض في درجات الحرارة بعدة مناطق

توقعات طقس الثلاثاء.. انخفاض في درجات الحرارة بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انخفاضاً طارئاً في درجات الحرارة غداً مصحوباً برياح نشطة على 4 مناطق بالمملكة.

وقالت الهيئة، في تقريرها عن طقس غدٍ الثلاثاء، إن المناطق التي تتأثر بهذه الحالة المناخية هي “تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل”.

وأضافت الهيئة أن هناك توقعات بهطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير، تشمل السواحل منها، تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من وسط المملكة وشرقها.

ووفق تقرير الهيئة، تُسجل كل من جازان والقنفذة أعلى درجات الحرارة؛ حيث تصل إلى 32 درجة، في حين تُسجل كل من طريف والقريات أدنى درجات الحرارة بـ4 درجات.

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