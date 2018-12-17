«التحالف»: الضغط العسكري قاد الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات

تواصل – الرياض:

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، العقيد الركن تركي المالكي أن الضغط العسكري قاد الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات.

وأضاف “المالكي”، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن 19 سفينة موجودة حالياً في الموانئ اليمنية، مضيفاً “أن اتفاق السويد يؤكد جهود المملكة وتحالف دعم الشرعية لتحقيق السلام في اليمن”.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: إن المملكة ودول التحالف تسعى لإحلال الأمن والاستقرار في اليمن، وأكد أهمية التزام الحوثي بما تم الاتفاق عليه في السويد.