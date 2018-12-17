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إعلان فتح القبول في مديرية السجون برتبة جندي أول وجندي

إعلان فتح القبول في مديرية السجون برتبة جندي أول وجندي
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تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون برتبة جندي أول (رجال) ورتبة جندي (رجال ونساء).

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر منصة (أبشر توظيف) www.jobs.sa خلال الفترة من يوم الأحد 16 / 4 / 1440 هـ الساعة 10 صباحا إلى يوم الخميس 20 / 4 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً .

واشترطت لالتحاق الرجال برتبة (جندي أول) فني تفتيش بالوسائل الأمنية الحية (الكلاب البوليسية)، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وأن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة واختبار التخصص على الوسائل الأمنية الحية (الكلاب البوليسية) وكافة مراحل القبول بنجاح.

كما اشترطت ألا يقل طول المتقدم عن (170) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة، ويفضل من لدية الرغبة الجادة والالتزام في العمل بشعبة الوسائل الأمنية الحية (الكلاب البوليسية).

أما شروط الالتحاق برتبة (جندي) للرجال، فيجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وأن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح.

كما اشترطت ألا يقل طول المتقدم عن (170) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة، ويفضل من لدية دورات في الحاسب الآلي وفروعه لا تقل عن ستة أشهر وتكون من جهة معتمدة، وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

واشترطت للالتحاق برتبة (جندي) للعنصر النسائي، أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون مطرودة من إحدى المعاهد العسكرية، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، وأن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة مراحل القبول، وألا يقل طول المتقدمة عن (164) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي.

كما اشترطت ألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى، واجتياز اختبارات القبول التي تحددها السجون، والموافقة على التدريب حتى ولو خارج المدينة التي تعمل بها.

وبينت أن المتقدمة ستخضع لدورة أكاديمية تخصصية في أعمال السجون قبل العمل واجتيازها لتلك الدورة يعد شرطا أساسيا من شروط القبول والتعيين، مشيرة إلى أنه على المتقدمة الالتزام بالعمل بعد تعيينها بالمدة المقررة نظاماً في أي منطقة أو محافظة بالمملكة مهما كانت الظروف وفقاً لمصلحة العمل، متمنية للجميع التوفيق.

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