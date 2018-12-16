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الهلال الأحمر يُعلق على تأخر نقل مصابي حادث طريق عشيرة بالطائف

الهلال الأحمر يُعلق على تأخر نقل مصابي حادث طريق عشيرة بالطائف
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تواصل – عسير:

علقت هيئة الهلال الأحمر السعودي على حادث تصادم مركبة كانت تُقل عدداً من الطالبات الجامعيات على طريق عشيرة، مما تسبب في إصابة عدد منهن والسائق، ووفاة طالبة وسائق المركبة الأخرى.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر، في بيان لها: أنه ”إشارة إلى ما حدث من تأخر في نقل مصابي حادث طريق عشيرة شمال الطائف من قبل إحدى سيارات الإسعاف فهو أمر غير مقبول وينافي استراتيجية العمل الرئيسية بالهيئة التي تستوجب سرعة الاستجابة والتحرك في نقل الحالات”.

وأشارت هيئة الهلال الأحمر، إلى أنها تقوم حالياً بالتحقيق فيما حدث والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح والأنظمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

وكان المواطن زاحم العتيبي شقيق إحدى المصابات وابن عم المتوفاة، قد كشف عن أن الهلال الأحمر رفض التحرك بالمصابات لإسعافهن برغم وجود 4 سيارات إسعاف، بدعوى أن هناك مصابة متبقية.

وقال زاحم العتيبي في تصريحات لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: ”لم نرَ أي مسؤول من التعليم أو من جامعة الطائف قام بالاتصال أو السؤال أو الزيارة للطالبات، ووصلني أن جامعة الطائف تقول إنه لا توجد متوفيات بالحادث”.

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