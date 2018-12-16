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أحد ملاك المدارس الأهلية: 700 ألف طالب تضرروا بقرار الإغلاق (فيديو)

أحد ملاك المدارس الأهلية: 700 ألف طالب تضرروا بقرار الإغلاق (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

انتقد عائض آل مزهر أحد ملاك المدارس الأهلية، اليوم الأحد، قرار وزارة التعليم بإغلاق عدد من المدارس الأهلية.

وأوضح آل مزهر، في اتصال هاتفي مع برنامج “معالي المواطن” أن قرار الوزارة بإغلاق بعض المدارس الأهلية قرار متسرع وخاطئ – على حد قوله -.

وأضاف: أن الوزارة لم تعطِ المستثمرين الفرصة لتعديل أوضاعهم، فهناك نحو 700 ألف طالب الآن معلقة أمورهم.

وأشار آل مزهر إلى أن هذا العدد يسبب إشكالية لدى الوزارة والمدارس الحكومية على حد سواء.

 

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