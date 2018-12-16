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«حساب المواطن» يوضح طريقة تجنب توقف الدعم بعد وفاة الوالد

«حساب المواطن» يوضح طريقة تجنب توقف الدعم بعد وفاة الوالد
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تواصل – فريق التحرير:

تلقى برنامج “حساب المواطن” استفساراً من مواطنة بشأن انقطاع دعم حساب المواطن لأسرتها بعد وفاة الوالد المُسجل في البرنامج.

وأوضحت المواطنة أن الدعم توقف منذ وفاة والدها قبل 3 أشهر، ومن حينها لا يتم إيداع الدعم الخاص بالأسرة.

وأجاب حساب خدمة عملاء حساب المواطن على “تويتر” بالتأكيد على أنه يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية للمتوفى.

وأضاف: “بإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية “أرملة”، وإضافة الأبناء كتابعين لها وإضافة المستندات المطلوبة: (صك حصر الورثة، أو صك إعالة، أوصك ولاية، أو إثبات احتضان).

كما أوضح الحساب كيفية إضافة المستندات المطلوبة، وإلى أي جهة، قائلاً: “لمعرفة المستندات المطلوبة منك بإمكانك الدخول عبر البوابة الإلكترونية من حسابي؛ ومن ثم تعبئة واستكمال الطلب ثم إدارة المرفقات”.

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