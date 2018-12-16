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«كائن بحري» يصيب طفلاً بشاطئ المرجان في جازان

«كائن بحري» يصيب طفلاً بشاطئ المرجان في جازان
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تواصل – جازان:

تعرض طفل في الثالثة من عمره للإصابة بلسعات كائن بحري، بشاطئ المرجان بجازان.

وقال والد الطفل محمد عسران كليبي، إن القصة بدأت حين خروجه مع أبنائه إلى شاطئ المرجان خلف الإستاد الرياضي، وقام ابنه بممارسة السباحة، ولكن سرعان ما خرج من البحر وهو يصرخ، وبه آثار غريبة على جسده.

وأضاف: فوجئنا بتعرضه للسعة من كائن بحري غريب؛ فتم نقله إلى مستشفى أحد المسارحة، ومنه إلى مستشفى الملك فهد المركزي حيث تجري محاولات علاجه حتى الآن.

ومن جانبه، اطمأن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، على صحة الطفل موجهاً بمتابعة حالته الصحية.

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