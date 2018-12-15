الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل»

«العمل» توضح طريقة تقديم الشكوى ضد «الكفيل»

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

حادثة غريبة.. مواطن يترجل من سيارته «مطعونًا» ويسقط ميتاً

تعديلات مهمة على نظام إيقاف الخدمات (فيديو)

تعديلات مهمة على نظام إيقاف الخدمات (فيديو)

«الجوازات» تتيح خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين

«الجوازات» تتيح خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين

الكشف عن ملابسات مقتل وإصابة عاملين صعقاً بالكهرباء بالمجاردة

الكشف عن ملابسات مقتل وإصابة عاملين صعقاً بالكهرباء بالمجاردة
0

تواصل – عسير:

كشفت بلدية محافظة المجاردة بمنطقة عسير، ملابسات حادث صعق عاملين مقيمين، أثناء قيامهما بتركيب أعمدة الإنارة بأحد الشوارع، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وقالت البلدية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، السبت، إنها تعاقدت مع إحدى المؤسسات الوطنية، لصيانة وتركيب أعمدة الإنارة بمركز “أحد ثريان”.

وتابعت أنه أثناء تركيب أحد الأعمدة حدث تلامس بين أحد الأعمدة مع الضغط العالي، ما نتج عنه التماس كهربائي، أدى إلى وفاة أحد العمال وإصابة آخر.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت أن العاملين يحملان جنسية عربية (الجنسية المصرية)، ويعملان مع مؤسسة متعاقدة مع البلدية لصيانة وتركيب أعمدة الإنارة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نزع ملكية أرض لصالح مسجد في عسير

نزع ملكية أرض لصالح مسجد في عسير

عسير.. وفاة وإصابة مصريَّيْن «صعقًا» أثناء تركيب أعمدة إنارة (صور)

عسير.. وفاة وإصابة مصريَّيْن «صعقًا» أثناء تركيب أعمدة إنارة (صور)

«الحصيني» يكشف الموعد المتوقع لـ«الشتاء الحقيقي»

«الحصيني» يكشف الموعد المتوقع لـ«الشتاء الحقيقي»

مرور عسير يطيح بـ«عشريني» مارس التفحيط داخل أحياء أبها

مرور عسير يطيح بـ«عشريني» مارس التفحيط داخل أحياء أبها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أنت طبيب نفسك!
مقالات

أنت طبيب نفسك!

المزيد
«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم
تقارير وحوارات

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

المزيد
كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟
تقارير وحوارات

كيف تحصل على أعلى خصم وأفضل تأمين على المركبات؟

المزيد
المخالفات في رمي المخلفات!
مقالات

المخالفات في رمي المخلفات!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>