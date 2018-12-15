الكشف عن ملابسات مقتل وإصابة عاملين صعقاً بالكهرباء بالمجاردة

تواصل – عسير:

كشفت بلدية محافظة المجاردة بمنطقة عسير، ملابسات حادث صعق عاملين مقيمين، أثناء قيامهما بتركيب أعمدة الإنارة بأحد الشوارع، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وقالت البلدية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، السبت، إنها تعاقدت مع إحدى المؤسسات الوطنية، لصيانة وتركيب أعمدة الإنارة بمركز “أحد ثريان”.

وتابعت أنه أثناء تركيب أحد الأعمدة حدث تلامس بين أحد الأعمدة مع الضغط العالي، ما نتج عنه التماس كهربائي، أدى إلى وفاة أحد العمال وإصابة آخر.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت أن العاملين يحملان جنسية عربية (الجنسية المصرية)، ويعملان مع مؤسسة متعاقدة مع البلدية لصيانة وتركيب أعمدة الإنارة.