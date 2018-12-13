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مع بدء الاختبارات.. إعلانات الدروس الخصوصية تنتشر ومختص يحذّر (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

حذر محمد العامري، المدرب والمستشار التعليمي والتربوي، من عودة ظاهرة الدروس الخصوصية مع بداية اختبارات منتصف العام.

وقال العامري: إنه مع بداية كل اختبارات نشعر بأن هناك أزمة داخل الأسرة، ونرى أن هناك من يخطط لاستثمار تلك الأزمة لجني الأموال، ومثال ذلك هذا الكم الهائل من إعلانات الدروس الخصوصية.

وأشار، خلال استضافته مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إلى أن الإشكالية الحقيقية والخطير في الأمر أن هناك غير المتخصصين يقومون بإعطاء الدروس الخصوصية، وقد لا يكونون ملمين بمفردات المقرر ويسببون إشكالية للطالب.

وأضاف العامري، أن هناك مواد لا تتطلب دروساً خصوصية ونلاحظ أن بعض الطلاب يأخذون فيها دروساً خصوصية وهذا لم يكون في السابق نهائياً.

ولفت إلى أن أسباب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية هو غياب الوعي داخل الأسرة بخطورة هذا الأمر على مستقبل الأبناء، وكذلك غياب التخطيط الشامل للدراسة والتعامل مع العام الدراسي وصولاً إلى الاختبارات.

 

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