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الإحصاء: 1.5 تريليون ريال إيرادات 112 ألف منشأة صناعية في المملكة

الإحصاء: 1.5 تريليون ريال إيرادات 112 ألف منشأة صناعية في المملكة
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تواصل – واس:

كشفت نتائج مسح النشاط الصناعي لـ”الهيئة العامة للإحصاء “GaStat”، أنَّ عدد المنشآت الصناعية بلغ “112.785” منشأةً، يعمل فيها 31% سعوديون.

وأشارت النتائج إلى أن النفقات التشغيلية للمنشآت الصناعية تجاوزت، نحو “484.712 مليون” ريالاً سعودياً، فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية عام 2017م نحو تريليون و516 مليار و844 مليون ريال؛ أي “1.516.844.817.326” ريالاً سعوديّاً.

ووفقاً لنتائج مسح النشاط الصناعي بلغت نسبة العاملين السعوديين في منشآت النفط الخام والغاز الطبيعي 84% يليها منشآت الصناعة التحويلية الأخرى، حيث بلغت 80%، يليها منشآت فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، حيث بلغت 78% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة الصناعية.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نتائج “مسح النشاط الصناعي لعام 2017م” الذي تصدره الهيئة للمرة الأولى ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة العربية السعودية التي بدأت منذ مطلع العام الماضي.

وأصدرت “الهيئة”، حتى الآن، أكثر من 65 منتجاً إحصائيّاً شملتْ إحصاءات ومؤشرات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.

ويعد مسح النشاط الصناعي مسحاً سنوياً من المسوح المتخصصة السنوية التي تعتمد على بيانات ميدانية يتم استيفاؤها من خلال زيارة المُنشآت في كافة مناطق المملكة، حيث تتضمن نتائجه أكثر من 19 مؤشراً إحصائياً تتعلق بخصائص ومكونات المنشآت العاملة في القطاعين الخاص والعام في جميع مناطق المملكة، وتندرج تحت نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وتوفر نتائج هذا المسح بيانات تفصيلية دقيقة تلبِّي احتياجات الجهات المعنية بما يتوافق مع التوصيات الدولية المختصة بمسوح النشاط الصناعي.

وثمنت “الهيئة” دور مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة التي أسهمت في تصميم الاستمارة الخاصة بالمسح وقدمت مقترحاتها وفقاً لاحتياجاتها من البيانات والمعلومات للقطاع الاقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص من خلال فرق العمل المشتركة، وورش العمل المستمرة للتأكد من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي لكافة المتطلبات.

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