يبيع إطارات منتهية الصلاحية.. «التجارة» تعاقب مركز خدمة سيارات بمكة

تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب مركز خدمة سيارات بمكة المكرمة، بالتشهير والغرامة، وذلك بعد صدور حُكم قضائي بإدانته، وثبوت تورُّط المنشأة المخالفة في عرض وبيع الإطارات منتهية الصلاحية، والزيوت غير المطابقة للمواصفات القياسية؛ وهو ما يعد غشّاً وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكِّله من خطورة على سلامة مستخدميها.

وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، والإغلاق للمقر المخالف، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء الجولات التفتيشية على مركز يختص بتجارة الإطارات والبطاريات وزيوت السيارات بطريق السيل – الشرائع في مكة المكرمة، وضبطوا كمية من الإطارات منتهية الصلاحية، إضافة إلى عرض وبيع زيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.