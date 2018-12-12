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دراسة تحذر: إذا كنت تعاني من السكر فأنت أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض

دراسة تحذر: إذا كنت تعاني من السكر فأنت أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن حالات الإصابة بقصور القلب كانت أعلى بنحو ضعفين في مرضى السكري.

ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة جلاسكو نيابة عن شبكة أبحاث السكري الاسكتلندية ونشرت اليوم في مجلة “سيركوليشن” أن المرضى الذين يعانون من مرض السكر من النوع 1 كانوا أكثر عرضة للوفاة نتيجة فشل القلب بالمقارنة مع المرضى الذين يعانون من النوع الثاني.

وأشار الباحثون إلى أن هناك حاجة الآن لمزيد من العمل لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 1 سوف يستفيدون من زيادة استخدام الأدوية للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون البيانات الصحية على مدى عشر سنوات من يناير 2004 إلى ديسمبر 2013، لمعدل الإصابة بأمراض القلب في المستشفيات وأي وفيات نتجت بعد 30 يوماً من دخول المريض إلى المستشفى.

وقام الباحثون بتوثيق عدد حالات القصور القلبي في المستشفيات في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 30 عاماً أو أكثر، ووجدت الدراسة أن معدل حدوث قصور القلب في المستشفى كان أعلى لدى مرضى السكري، بغض النظر عن نوعهم، مقارنة بـالأشخاص الذين لا يعانون من ذلك.

لكن الأشخاص المصابين بالنوع الأول من داء السكري من الرجال والنساء على حد سواء، كانوا أكثر عرضة للوفاة في غضون 30 يوماً نتيجة لهذه الحالة.

وقال الدكتور “ديفيد مكاليستر”، المؤلف الرئيسي للدراسة: “لقد انخفض معدل الإصابة بقصور القلب مع مرور الوقت للأشخاص المصابين بالسكري أو بدونه، لكنه لا يزال أعلى بمرتين من الأشخاص المصابين بمرض السكري مقارنة بـالأشخاص الذين لا يعانون من المرض.

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