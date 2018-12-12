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تفاصيل مثيرة في استيلاء سودانية على 3 ملايين ريال من مواطن

تفاصيل مثيرة في استيلاء سودانية على 3 ملايين ريال من مواطن
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تواصل- الرياض:

روى رجل الأعمال، عبد الكريم الزهراني، تفاصيل مثيرة حول وقوعه ضحية عملية نصب كبرى منظمة، قامت بها امرأة سودانية زعمت أنها تملك مساحات شاسعة من الأراضي وتعمل في التجارة ولها اتصالات وتسهيلات بمسؤولين كبار في السودان لتسهيل كافة أعماله، واستولت منه على قرابة 3 ملايين ريال، فضلا عن مبالغ أخرى من آخرين.

وقال “الزهراني”، إنه عندما ذهب إلى السودان للاستثمار قبل 4 أعوام، قابلته هذه المرأة بسيارات فارهة بصفتها شقيقة مسؤول رفيع المستوى وتملك العديد من التسهيلات ووفرت له فنادق 5 نجوم، وسبقها وصول وفد تسويقي يملك دعاية مميزة إلى المملكة.

وتابع، أن تلك المرأة زعمت امتلاكها أراضي زراعية واسعة وباعت له 32 ألف فدان في مشروعات الملاحة والجلال بولاية النيل الأبيض، اتضح بعد ذلك أنها باعتها بعقود مزورة.

وأضاف “تلك المرأة عادت واشترت جميع محاصيله الزراعية باعتمادات بنكية كبيرة وشيكات اتضح أنها دون رصيد، موضحا أنه اكتشف أن عددا كبيرا مماثلا من المستثمرين السعوديين والسودانيين تعرضوا لتلك العملية أيضا

وناشد “الزهراني” المسؤولين في وزارة الخارجية وسفارة المملكة بالخرطوم والمسؤولين السودانيين بإنصافه وإعادة مبلغ 3 ملايين ريال من المرأة المحتالة.

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