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الحوثيون يلغمون حياة المدنيين في «الحديدة»

الحوثيون يلغمون حياة المدنيين في «الحديدة»
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تواصل – وكالات:

قالت مصادر يمنية: إن ميليشيا الحوثي أجبرت جميع سكان الحي المجاور لـ “رد سي مول” في مدينة الحديدة على مغادرة منازلهم.

وشنت ميليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء، حملة داخل مدينة الحديدة ضد سكان حي “الزهور” المجاور لـ “رد سي مول” وخلفه وأجبرتهم على إخلاء منازلهم ومغادرتها واعتقلت من رفض، وفقاً لما ذكره موقع “2 ديسمبر”.وأضافت المصادر، أن ميليشيا الحوثي تقوم منذ ساعات المساء بتلغيم كامل الحي السكني الواقع شمال شرقي المدينة كما تقوم بحفر خنادق في شوارعه.

واقتحمت مليشيا الحوثي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مدرسة السلام وسط مدينة الحديدة، وأوقفت الدراسة فيها، وقامت بنقل عشرات المختطفين من أبناء الحديدة، ووضعتهم في مبنى المدرسة المكون من ثلاثة طوابق.

وتفرض ميليشيا الحوثي عزلة شاملة على مدينة الحديدة وسكانها بعد قطع خدمة الإنترنت عنهم منذ 31 يوماً، مع تصعيد هستيري في انتهاكاتها وجرائمها ضد المدنيين بأعمال القصف اليومي ومطاردة الصحفيين والنشطاء واقتحام المنازل، وانتهاك حرماتها والتمترس فيها وتوسيع عمليات الاختطافات والاعتقالات في أوساط السكان وتحويل المدينة وشوارعها وأحيائها لثكنات عسكرية وحقول ألغام بالإضافة إلى حفر أنفاق في الشوارع والحارات متصلة ببعضها إلى منازل اقتحمتها بغياب سكانها.

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