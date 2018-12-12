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وفاة آخر المشاركين في توحيد المملكة عن 118 عاماً

وفاة آخر المشاركين في توحيد المملكة عن 118 عاماً
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تواصل- أحد رفيدة:

توفى سعيد بن محيي بن أحمد آل أحمد القحطاني، صباح الثلاثاء ، آخر رجل شارك في إحدى حروب توحيد المملكة، من قرية آل عمرة بمحافظة أحد رفيدة، ويبلغ من العمر 118 عاماً، وشارك في حـرب 1352، ويدفن اليوم في مسقط رأسه بقرية آل عمرة.

و«القحطاني»، من مواليد عام 1327 حسب بطاقة الهوية الوطنية، فيما أشارت مصادر إلى أنه ولد قبل هذا العام، ولديه من الأبناء اثنان وهما محمد يبلغ من العمر 75 عاماً، وعلي يبلغ من العمر 65 عاماً، وفقاً لـ«الوطن».

وكان سعيد من ضمن المشاركين في «حـرب باقم» التي وقعت في عام 1352هـ؛ حيث شارك في الدعم اللوجستي عبر نقل الطحين إلى جبهة باقم.

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