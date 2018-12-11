سلاح مشاة البحرية الأمريكية يعلن مصرع 5 من جنوده

تواصل – وكالات:

أعلن سلاح مشاة البحرية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن وفاة خمسة من جنوده ظلوا في عداد المفقودين منذ وقوع تصادم بين طائرتين حربيتين أمريكيتين قبالة الساحل الغربي لليابان.

وقال الجنرال إريك سميث ، قائد قوة الحملة الثالثة لمشاة البحرية ، في منشور على فيسبوك :”لقد اتخذت قرارا بإنهاء عمليات البحث والإنقاذ عن طاقم طائرتنا (كيه-سي-130 جيه) التي تحطمت في حادث قبالة ساحل اليابان ، وإعلان أن الجنود الخمسة قد توفوا”.

وقال ياسوتوشي نيشيمورا ،المتحدث باسم الحكومة اليابانية، في أعقاب الحادث الذي وقع في 6 ديسمبر الجاري إن الطائرتين الحربيتين اللتين تعرضتا للتصادم ،وهما طائرة لإعادة التزويد بالوقود من طراز “كيه سي -130” كانت تحمل على متنها طاقما مؤلفا من خمسة أفراد وطائرة من طراز “إف/إيه-18” على متنها فردان، كانتا قد أقلعتا من قاعدة إيواكوني الجوية لمشاة البحرية.