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اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ بالمملكة

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ 2030 .

وترتكز الاستراتيجية على أفضل المبادرات والممارسات العالمية والوطنية الفعالة لمكافحة التبغ، ومن أهمها حماية النشء وصغار السن من خطورة التدخين وتطبيق معايير لأماكن عمل خالية من التبغ، كما تم تحديد مؤشرات أداء لمتابعة وتقييم مراحل تنفيذ الاستراتيجية وصولاً لنموذج عالمي يُحتذى به في مكافحة التبغ عام 2030م.

وجرى خلال الاجتماع تكريم لجان الضبط الميداني بالمناطق على الجهود التي بذلوها في ضبط مخالفات نظام مكافحة التدخين خلال الفترة الماضية.

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