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ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد (صور)

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد (صور)
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تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عقب صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن رحمها الله.

وأدى صلاة الميت على الفقيدة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وأصحاب السمو الملكي الأمراء.

كما أدى الصلاة، أخوان الفقيدة، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد، وصاحب السمو الأمير سعد بن فيصل بن سعد.

وتقبل سمو ولي العهد وأخوان الفقيدة – رحمها الله – العزاء والمواساة من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وقد عبر سمو ولي العهد عن شكره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، سائلاً الله المغفرة والرحمة للفقيدة.

 

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