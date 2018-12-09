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جهز الملابس الشتوية.. توقعات بطقس بارد على شمال ووسط المملكة مع أمطار

جهز الملابس الشتوية.. توقعات بطقس بارد على شمال ووسط المملكة مع أمطار
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تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً باردًا على شمال ووسط المملكة، وتكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازن، عسير، الباحة، الطائف، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، الرياض).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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