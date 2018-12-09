«الإسكان» تتفاعل مع شكوى مواطن بشأن قلة الوحدات المناسبة

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت وزارة الإسكان، مع شكوى مواطن بشأن عدم وفرة المعروض من الوحدات السكنية المناسبة لمحدودي الدخل.

وقالت وزارة الإسكان، إنها تدعم المستفيد عن طريق الممولين، مشيرة إلى أن المستفيد الذي يقل راتبه عن 14 ألف ريال فإنها تتحمل عنه الفوائد المترتبة على 500 ألف ريال.

جاء ذلك ردًا على مواطن اشتكى من أن الطلب أكبر من العرض بالنسبة إلى الوحدات السكنية، و أن جميع الحاصلين على موافقة وزارة الإسكان بشأن شراء وحدة سكنية جاهزة بشرط أن تكون بحدود 500 ألف ريال يعانون؛ نظرًا لأن المنازل المعروضة محدودة جدًّا وبأكثر من ذلك المبلغ.

وردّت الوزارة على الشكوى في تغريدة عبر حسابها الرسمي في ”تويتر”، مشيرة إلى أنها تتحمل الفوائد المترتبة على 500 ريال لمن يكون راتبه 14 ألف ريال وأقل.

وأوضحت وزارة الإسكان أنه بإمكان المستفيد، حساب الدعم من خلال حاسبة الدعم التقريبية عبر الرابط التالي (هنا).