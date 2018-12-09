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وظائف شاغرة في «STC».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في «STC».. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (محلل أول الأعمال Senior Business Analyst).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو في أي تخصص ذي صلة.

المسمى الوظيفي:

– محلل أول الأعمال (Senior Business Analyst).

الشروط:
1 – درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو في أي تخصص ذي صلة.
2 – خبرة ما بين سنتين إلى أربع سنوات في خدمة العملاء وتقنية الاتصالات.

موعد التقديم:التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/12/15م.

طريقة التقديممن خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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