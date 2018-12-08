الاستعلام عن «فاتورة الكهرباء» الجديدة.. من هنا

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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت شركة الكهرباء فواتير شهر نوفمبر الماضي للمشتركين في القطاع السكني؛ إذ من المُقرَّر أن تظهر بشكل تدريجي للجميع خلال أيام قليلة.

يأتي هذا بعد أيام من إطلاق الكهرباء خدمة جديدة باسم “حاسبتي” تُتيح للمشتركين الذين لم تصدر لهم الفواتير إمكانية الاستعلام عن قيمتها التقديرية.

وتتميز خدمة “حاسبتي” بأنها تسمح للمشتركين التعرف على القيمة التقديرية للاستهلاك الحالي وحساب المبلغ التقديري للفاتورة القادمة وقيمة الاستهلاك غير المفوتر.

كما تسمح “الكهرباء” لجميع المشتركين بالاطلاع على قيمة الفاتورة الخاصة بهم بمجرد الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة، ومعرفة كافة التفاصيل لتقديم أي اعتراضات بخصوص القيمة.

وكانت الشركة حثت جميع المشتركين على ضرورة تحديث البيانات الخاصة بعم على موقع الشركة السعودية للكهرباء حتى لا يحدث خطأ أثناء صدور الفاتورة الخاصة بكل مشترك.

وأصدر محافظ هيئة الكهرباء الدكتور عبدالله الشهري، في 20 أكتوبر الماضي، قرارًا بإلزام شركة الكهرباء برفع الحد الأعلى لقيمة الفواتير المستحقة فصل الخدمة الكهربائية في حال عدم السداد.

وبحسب قرارات محافظ هيئة الكهرباء، فقد ارتفعت قيمة الفاتورة المستحقة إلى 1000 ریال، بدلاً من القيمة المقدرة سابقاً 400 ریال من أجل فصل الخدمة، إضافة إلى زيادة المدة الزمنية إلى 6 أشهر بدلاً من ثلاثة.

ولمن صدرت لهم فواتير شهر نوفمبر يمكنهم الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر (الرابط التالي)

وللاستعلام عن القيمة التقديرية للفاتورة لمن لم تصدر لهم حتى الآن عبر الرابط التالي:خدمة حاسبتي

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