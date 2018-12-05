طريقة «رسمية» سريعة لمعرفة قيمة «فاتورة الكهرباء» قبل إصدارها

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يبحث كثير من المواطنين في المملكة على طريقة بسيط وسهلة يمكن من خلالها معرفة قيمة الفاتورة الكهربائية قبل إصدارها رسميا؛ لحساب المبلغ التقديري للفاتورة القادمة.

ولمساعدة المستخدمين، أطلقت الشركة السعودية للكهرباء خدمة «حاسبتي» على الجوال لمشتركي القطاع السكني، أو من خلال الاستفادة منها عبر جهاز الكمبيوتر.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن الخدمة تتيح للمشتركين التعرف على القيمة التقديرية للاستهلاك الحالي وحساب المبلغ التقديري للفاتورة القادمة وقيمة الاستهلاك غير المفوتر.

وبينت أن طريقة عمل الخدمة تكون بالدخول لقراءة العداد والتأكد، ثم حساب قيمة الاستهلاك وفترة القراءة ومعرفة المبالغ غير المفوترة، وتوقع قيمة الفاتورة المقبلة، لافتة إلى أنها لا تشمل الفواتير الصادرة التي لم يتم سدادها.

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«الكهرباء» تُطلق خدمة «حاسبتي» بالجوال لمشتركي القطاع السكني