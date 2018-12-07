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سفارة المملكة في باريس تحذر السعوديين.. من هذا الأمر

سفارة المملكة في باريس تحذر السعوديين.. من هذا الأمر
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نظراً لما تشهده العاصمة الفرنسية من مظاهرات وأحداث، دعت سفارة المملكة لدى فرنسا المواطنين السعوديين من الزائرين والمقيمين في العاصمة الفرنسية باريس، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأوضحت أنه على المواطنين ملازمة مقار سكنهم غداً السبت 8 ديسمبر 2018 وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كافة المناطق الفرنسية، والتواصل معهم في حال الطوارئ على رقم 0033673656324.

وكانت فرنسا قد شهدت احتجاجات أصحاب “السترات الصفراء” الأسبوع الماضي، اعتراضاً على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية، وأبرزها زيادة الضرائب على أسعار الوقود.

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