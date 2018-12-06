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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7848.98 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7848.98 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 34.65 نقطة ليقفل عند مستوى 7848.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 144 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زين السعودية, ميفك ريت, سوليدرتي تكافل, اسمنت الشرقية, وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكابلات, صادرات, ينساب, بدجت السعودية, وتكافل الراجحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.34% و 2.87% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية, الإنماء، الصحراء, الرياض, واسمنت نجران هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الإنماء, الراجحي, صادرات، والرياض هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم عند مستوى 2415.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 86 ألف سهم تقاسمتها 126 صفقة.

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