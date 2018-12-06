قرار جديد من «الغذاء والدواء» يحمي المواطن من أضرار «الوجبات الجاهزة»

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تواصل – فريق التحرير:

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومُصنعي الأغذية، إلى الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2483/2018 (الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة)، التي نصت على منع استخدام “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن هذا الإجراء يأتي بناء على المهام التي خولها نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 / 1 / 1428 هـ ، واستمراراً لنهج الهيئة في متابعة المستجدات الدولية وخصوصاً ما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وتأثيرها على صحة المستهلك، واستكمالاً لجهود الهيئة بمنع استخدام الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية التي تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في الصناعات الغذائية، ولتجنب ما قد يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من مشاكل صحية قد تكون خطيرة مثل أمراض القلب والشرايين.

وأفاد السلطان أن الهيئة منحت المستوردين والمصنعين مهلة حتى 31 / 12 / 2019، مشيراً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.

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